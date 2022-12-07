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وزير المالية: قرارات المملكة أسهمت في خفض التضخم

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وزير المالية: قرارات المملكة أسهمت في خفض التضخم

وزير المالية: قرارات المملكة أسهمت في خفض التضخم

وزير المالية: قرارات المملكة أسهمت في خفض التضخم
١٢:٠١:٤٧ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عقد وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، مؤتمرا صحفيا، لتوضيح أرقام ميزانية المملكة 2023، وأبرز الجوانب الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة.

كبح جماح التضخم في المملكة

وقال الجدعان، إن إنجازات 2022 كانت نتيجة للعمل المتواصل في السنوات السابقة، موضحا أن المملكة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي ارتفعت التوقعات الاقتصادية لها مرتين.

وأكد وزير المالية أن الحكومة استطاعت، بتدخلات استباقية، كبح جماح التضخم في المملكة، وأسهم في ذلك وضع سقف لأسعار النفط.

وأردف الوزير: “نستهدف نمو الاقتصاد ككل وليس نمو الواردات فقط.. كما أجرينا تعديلات على المشتريات الحكومية لتمكين القطاع المحلي”.

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النص الكامل لقرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )

أرقام الميزانية العامة 

وشملت أرقام الميزانية العامة لعام 2023، حسبما أعلن الجدعان:

  • إجمالي الإيرادات 1130 مليار ريال
  • إجمالي المصروفات 1114 مليار ريال
  • الفائض 16 مليار ريال

وأوضح وزير المالية أن ميزانية السعودية 2023 راعت ما تشهده المملكة من تنمية متسارعة وتحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق، اليوم، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

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أرقام ميزانية 2023 أسعار النفط اقتصاد السعودية التضخم العالمي فائض مالي ميزانية السعودية 2023 وزير المالية

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