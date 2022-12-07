الأمن الإيراني يهاجم طلاب الجامعات.. والاحتجاجات تتواصل

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نظم طلاب جامعات إيران، في العاصمة طهران، ومدن أخرى، تجمعات واعتصامات احتجاجية، بمناسبة يوم الطلاب، الذي يوافق 7 من ديسمبر.

لا نريد جامعات أمنية

وهاجمت قوات الأمن، طلاب الجامعات، وهددتهم، كما منعت تجمع الطلاب الذين دخلوا جامعة “سوره” في طهران، وأغلقت الباب لمنع الطلاب الآخرين من دخول الجامعة، وحاضرت الطلاب من الداخل، حسب “إيران إنترناشيونال”

وتجمع طلاب جامعة “أمير كبير” في طهران بأعداد كبيرة، مرددين هتافات مناهضة لقوات لباسيج التي كانت تقف في مواجهتهم، وهتف الطلاب: “كردستان كردستان مقبرة الفاشيين”، و”نحن لا نريد متفرجين.. نريدكم أن تنضموا إلينا”. وتجمع طلاب كلية الآداب واللغات الأجنبية بجامعة “العلامة الطباطبائي” في طهران، ورددوا هتافات مثل: “الطالب، العامل، اتحاد اتحاد” و”لا نريد جامعة أمنية.. لا نريدها”.

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استمرار الإضراب.. ورسائل طلاب معتقلين

واستمر تجمع الطلاب في فرع برديس لجامعة طهران، على الرغم من هجوم قوات الأمن والقوات المتخفية بالزي المدني، كما تجمع طلاب جامعة “بارس للفنون والعمارة” بشعار “لقد كتبتم بدمائنا.. لم نقتل مهسا”، كما تجمع طلاب جامعة “خواجه نصير” بشعار “أيها الطالب الحر.. طريقك مستمر”.

كانت جامعة “علوم وتحقيقات”، وجامعة “آزاد”، وجامعة “آزاد طهران شمال”، من بين الجامعات الأخرى التي أصبحت مسرحًا للإضرابات والاحتجاجات الطلابية، كما أضرب طلاب جامعة “أصفهان للفنون”، ورفضوا الالتحاق بالجامعة احتجاجًا على اعتقال وقمع الطلاب.

وبالتزامن مع يوم الطالب، كتب الطالبان في جامعة شريف، المسجونان، أمير حسين مرادي وعلي يونسى، في رسالة أعلنا فيها عن تضامنهما مع انتفاضة الشعب الإيراني: “نرى شرارات شمس الحرية التي أشرقت في قلب أحلك ليالي الوطن، نراها من خلف جدران سجن إيفين”.

طهران تتحرك

رفع إيرانيون في العاصمة طهران مساء اليوم، شعارات احتجاجية في بعض محطات المترو وفي حافلات النقل العام في الطرق المؤدية إلى شارع “آزادي” و”انقلاب” بطهران.

وشهدت الطرق المؤدية إلى شارع “آزادي” حركة مرور مزدحمة عقب توجه الأهالي بالسيارات إلى الشارع، ورفع المحتجون حول ساحة “آزادي” وسط العاصمة طهران شعار: “الموت للديكتاتور”، وهتفوا ضد خامنئي بالقول: “لا تصفني بمثير الفتنة.. بل الفتنة أنت أيها الطاغية”.