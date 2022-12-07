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الذهب يصعد بشكل طفيف والعقود الآجلة ترتفع

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الذهب يصعد بشكل طفيف والعقود الآجلة ترتفع

الذهب يصعد بشكل طفيف والعقود الآجلة ترتفع

الذهب يصعد بشكل طفيف والعقود الآجلة ترتفع
١١:٣٤:٠٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بشكل طفيف، مع ترقب حذر من قبل المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وتحديد أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل.

وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1772 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار يتراجع واليورو يصعد

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية بنسبة 0.2%، حسب “رويترز”.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0488 دولار. وارتفع اليورو مؤخرا وسط إشارات تدل على أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا قد يكون أقل سوءا مما كان متوقعا في السابق.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2%مقابل الين الياباني، فيما انخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.1% مقابل الدولار الكندي.

وفي آسيا، كان اليوان الصيني أكثر ثباتا بعدما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تدابير تمثل تغييرا حادا في سياستها الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي ألحقت الضرر باقتصادها وأثارت احتجاجات عارمة.

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