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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن

شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن

شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن
١١:٣١:٥٠ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن (الرياض ، جدة ، الدمام ، جازان ، الجبيل)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي ، وظيفة إدارة المستودعات – الجبيل
  2. الأخصائي الأول ، وظيفة الأتمتة – جازان
  3. المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة – الرياض
  4. مستشار ، وظيفة الصهر الفني والتنموي – الرياض
  5. محاسب ثالث ، وظيفة دفتر الأستاذ العام – الرياض
  6. المشغل الثالث ، وظيفة التجميع الجاف – الرياض
  7. مشرف مستودع – الرياض
  8. مندوب مبيعات ITS – جدة.
  9. مندوب مبيعات – الرياض
  10. المشغل الثاني ، وظيفة الإنتاج – الدمام
  11. وظيفة المنسق الخامس ، سلسلة التوريد – الدمام
  12. المشغل الثالث ، خط الورق – الرياض
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
 
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