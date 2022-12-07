شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن
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أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن (الرياض ، جدة ، الدمام ، جازان ، الجبيل)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي ، وظيفة إدارة المستودعات – الجبيل
- الأخصائي الأول ، وظيفة الأتمتة – جازان
- المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة – الرياض
- مستشار ، وظيفة الصهر الفني والتنموي – الرياض
- محاسب ثالث ، وظيفة دفتر الأستاذ العام – الرياض
- المشغل الثالث ، وظيفة التجميع الجاف – الرياض
- مشرف مستودع – الرياض
- مندوب مبيعات ITS – جدة.
- مندوب مبيعات – الرياض
- المشغل الثاني ، وظيفة الإنتاج – الدمام
- وظيفة المنسق الخامس ، سلسلة التوريد – الدمام
- المشغل الثالث ، خط الورق – الرياض
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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