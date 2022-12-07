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شاب مُبتلًى بعدم غض البصر رغم كل المحاولات.. فماذا يفعل؟ «الخضير» يرد
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شاب مُبتلًى بعدم غض البصر رغم كل المحاولات.. فماذا يفعل؟ «الخضير» يرد

شاب مُبتلًى بعدم غض البصر رغم كل المحاولات.. فماذا يفعل؟ «الخضير» يرد

شاب مُبتلًى بعدم غض البصر رغم كل المحاولات.. فماذا يفعل؟ «الخضير» يرد
١١:٣٥:٥١ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، على سؤال أحد الشباب المبتلين بعدم غض البصر.

وقال الشاب في سؤاله: أنا شاب مبتلًى بعدم غض البصر، رغم كل المحاولات التي بُذلتْ، فبماذا توصيني؟ وأرجو أن تدعو لي بأن يثبتني الله، ويعينني على ذلك.

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وجاء جواب الشيخ الخضير، بالقول: نسأل الله -جل وعلا- لنا ولك الثبات والإعانة على فعل المأمورات وترك المحظورات، لكن عليك أن تبذل ما في وسعك لهذا الأمر.

وتابع: وإذا عجزتَ فعليك ألَّا تغشى هذه الأماكن التي فيها هذه الفتن، فلا تغشى الأماكن والمحافل العامة، ولا تنظر في القنوات التي فيها صور النساء، ولا الجرائد ولا المجلات، المقصود أنك لا تُعرِّض نفسك لهذه الفتن، واجتنبها، وفرَّ منها.

 

الكلمات الدلالية:
احكام شرعية عبدالكريم الخضير غض البصر فتاوى واحكام

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