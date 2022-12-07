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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الجبيل

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الجبيل

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الجبيل
١٠:٢٧:٠٤ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة مطرية غزيرة على محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة على الجبيل مساء اليوم الأربعاء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الجبيل حالة مطرية

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