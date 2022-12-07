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ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزينها وتفحيمها
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ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزينها وتفحيمها

ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزينها وتفحيمها

ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزينها وتفحيمها
١٠:٢٧:٤٩ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة، (10) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيما من الجنسية المصرية، لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، وبحوزتهم أكثر من (700) متر مكعب من الحطب والفحم المحليين.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدًا أن قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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