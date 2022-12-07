شاهد.. حصان أعمى يحطم 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس

تواصل – وكالات:

حطم حصان كفيف يبلغ من العمر 22 عامًا، ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أحدها أعلى قفزة حرة بواسطة حصان أعمى.

قالت مورجان واجنر من كورفاليس، إنه سُمح لها باختيار حصانها إندو من قطيع جدتها بولاية أوريجون الأمريكية عندما كان عمرها 13 عامًا فقط.

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مشاكل في العين في عمر 8 سنوات

وأضافت أن الحصان بدأ يعاني من مشاكل في العين عندما كان عمره 8 سنوات، وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب القزحية المتكرر في الخيول، مما أدى في النهاية إلى استئصال عينيه.

وأشارت إلى أن الأمر استغرق وقتًا حتى يستعيد الحصان، المعروف الآن باسم “إندو ذا بايند”، ثقته بنفسه.

وتابعت مورجان لموسوعة جينيس: “لقد كان خائفًا للغاية في البداية، لذلك أخذته للتنزه حول الحظيرة ثم انتقلت للتجول حول المنزل. في خطوات صغيرة”.

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تسجيل 3أرقام قياسية

وأظهر الحصان أنه لا يزال يتمتع بالمهارات من خلال تسجيل ثلاثة أرقام قياسية.

قالت فاجنر: “كل سجل كان شيئًا يعرفه إندو بالفعل. كان علينا فقط التدرب عليه وضبطه. لقد تعلم القفز مرة أخرى بعد إصابته بالعمى لأنه تنافس في تخصص يتطلب ركوبًا عالي المستوى، وفي هذا التخصص، أصبح بطلًا وطنيًا على أعلى مستوى”.”

قفز إندو 3 أقدام و 5.73 بوصات في الهواء ليحطم الرقم القياسي لأعلى قفزة حرة بواسطة حصان أعمى.

وأضافت فاجنر: “إنه شعور مدهش أن إندو لديه ثلاثة أرقام قياسية عالمية. أنا ممتنة جدًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية للسماح لنا بالحصول على منصة للخيول المكفوفة لإظهار للعالم أنها لا تزال قادرة على أي شيء”.

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