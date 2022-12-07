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«الحربي» يوضح طريقة سهلة للتأكد من موثوقية روابط التجارة الإلكترونية

«الحربي» يوضح طريقة سهلة للتأكد من موثوقية روابط التجارة الإلكترونية

«الحربي» يوضح طريقة سهلة للتأكد من موثوقية روابط التجارة الإلكترونية
١٠:١٧:١٣ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سالم الحربي بأهمية التأكد من موثوقية أي روابط أثناء مباشرة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع كثرة المواقع الانتحالية وبالذات لو تريد تشري شيء من الانترنت وتريد تتأكد هل الموقع موثوق أم لا؟ هذا الرابط مفيد جدا (اضغط هنا).

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وأضاف، سالم الحربي، أن مزايا هذا الموقع تشمل التالي:

1- يعلمك نسبة أمان الموقع

2- هل في رسائل سبام أم لا

3- هل هو حديث الإنشاء أو قديم وكلما كان قديما كان أضمن في الثقة

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الكلمات الدلالية:
التجارة الإلكترونية التجارة عبر الإنترنت الهاكرز سالم الحربي

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