«الحربي» يوضح طريقة سهلة للتأكد من موثوقية روابط التجارة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سالم الحربي بأهمية التأكد من موثوقية أي روابط أثناء مباشرة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع كثرة المواقع الانتحالية وبالذات لو تريد تشري شيء من الانترنت وتريد تتأكد هل الموقع موثوق أم لا؟ هذا الرابط مفيد جدا (اضغط هنا).

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وأضاف، سالم الحربي، أن مزايا هذا الموقع تشمل التالي:

1- يعلمك نسبة أمان الموقع

2- هل في رسائل سبام أم لا

3- هل هو حديث الإنشاء أو قديم وكلما كان قديما كان أضمن في الثقة

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