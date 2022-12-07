«الحربي» يوضح طريقة سهلة للتأكد من موثوقية روابط التجارة الإلكترونية
تواصل – فريق التحرير:
نصح الخبير التقني سالم الحربي بأهمية التأكد من موثوقية أي روابط أثناء مباشرة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع كثرة المواقع الانتحالية وبالذات لو تريد تشري شيء من الانترنت وتريد تتأكد هل الموقع موثوق أم لا؟ هذا الرابط مفيد جدا (اضغط هنا).
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وأضاف، سالم الحربي، أن مزايا هذا الموقع تشمل التالي:
1- يعلمك نسبة أمان الموقع
2- هل في رسائل سبام أم لا
3- هل هو حديث الإنشاء أو قديم وكلما كان قديما كان أضمن في الثقة
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مع كثر المواقع الانتحالية وبالذات لو تبي تشري شي من الانترنت وتبي تتاكد هل الموقع موثوق ام لا هذا الرابط يفيديكhttps://t.co/GFn20lutK6
1-يعلمك نسبة امان الموقع
2-هل في رسائل سبام ام لا
3-هل هو حديث الانشاء او قديم وكل ماكان قديم كان اضمن في الثقه#الاجواء_الحلوه #الرياض_الان pic.twitter.com/OcNB0wifvj
— سالم الحربي (@arnod) December 7, 2022