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ينافس جوجل وأبل.. مايكروسوفت تكشف عن تطبيق متطور للمراسلة والتسوق

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ينافس جوجل وأبل.. مايكروسوفت تكشف عن تطبيق متطور للمراسلة والتسوق

ينافس جوجل وأبل.. مايكروسوفت تكشف عن تطبيق متطور للمراسلة والتسوق

ينافس جوجل وأبل.. مايكروسوفت تكشف عن تطبيق متطور للمراسلة والتسوق
١٠:٢٧:٢٦ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة عزمها طرح تطبيق فائق يتضمن نظاما أساسيا للمراسلة والتسوق وبحث الويب والأخبار في تطبيق واحد.

دمج عدة تطبيقات

وتحاول مايكروسوفت بجهود حثيثة ملاحقة منصات تطبيقات آبل وجوجل، حيث شرعت بالفعل في المراحل الأولى من بناء تطبيق خارق، حسب الشركة، بتوجيه من الرئيس التنفيذي للشركة سانيا ناديلا، وفقا لتقرير صادر عن “ذا إنفورمشن”.

وتعتزم مايكروسوفت دمج محرك بحث مايكروسوفت بيني Bing بشكل أفضل، في الخدمات والتطبيقات الأخرى، مثل “مايكروسوفت تیمز Microsoft Teams”، و”أوت لوك Outlook”، كأساس لـ التطبيق الفائق.

مايكروسوفت تبحث عن رفاهية المستخدمين

واعتبرت الشركة أن ذلك يسهل على المستخدمين مشاركة نتائج البحث في الرسائل وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يشير بشكل قاطع إلى أن مايكروسوفت في النهاية ستطلق هذا التطبيق، حسب “اليوم”.

إلا أن التقارير اعتبرت أن سانيا ناديلا . وضع الأساس من خلال دفع محرك بحث “بينج” للعمل بشكل أفضل مع منتجات مايكروسوفت الأخرى.

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محاولات ضم تيك توك وبينترست

وفشلت مايكروسوفت عدة مرات في أوقات سابقة في الحصول على تطبيقات كبيرة ومنصات وسائط اجتماعية مثل تيك توك و بنترست، والتي كان من الممكن أن تكون جزءًا من خطط الشركة الأكبر، كما فشلت في إقصاء جوجل لتصبح بديلا لها محرك البحث الافتراضي على آيفون.

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