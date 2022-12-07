أهم 10.. رئيس الصين في الرياض وصدور موافقة كريمة وعتق رقبة هدى بنت ممدوح

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. الرئيس الصيني يصل إلى الرياض بدعوة من خادم الحرمين

بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض.. المزيد هنا

صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين

علن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.. المزيد هنا

وزير الطاقة: العلاقات السعودية الصينية تشهد نقلة نوعية وترتكز على المصالح المشتركة

أكّد صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.. المزيد هنا

إحباط انقلاب بألمانيا والقبض على متطرفين قبل الهجوم على البرلمان

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم، 25 شخصاً من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط للانقلاب وشن هجوم على البرلمان.. المزيد هنا

توضيح مهم من «حساب المواطن» حول كيفية صرف الدعم حال وجود إيقاف خدمات

قال برنامج “حساب المواطن”، إنه في حال وجود إيقاف خدمات، يمكن صرف الدعم عبر البنك.. المزيد هنا

شقيقة «خامنئي» تنضم للثورة وتدعو لإسقاط النظام بعد اعتقال ابنتها

في ضربة جديدة لنظام الملالي بعد اعتقال ابنة شقيقة المرشد لهجومها على النظام وفضحه، انضمت شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي.. المزيد هنا

النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول تداول المواد الغذائية المغشوشة

أوضحت النيابة العامة 9 حالات يعتبر الغذاء فيها مغشوشا، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، مبينة عقوبة التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة.. المزيد هنا

توقعات الأرصاد .. أمطار غزيرة وجريان للسيول على 6 مناطق «الجمعة والسبت»

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) الجمعة والسبت المقبلين بمشيئة الله على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية.. المزيد هنا

الكويت تلاحق «الشواذ والمتحولين جنسيًا».. حملات مداهمة تضبط 3 آلاف «مُتشبّه»

نجحت القوى الأمنية بالكويت بالتنسيق مع السلطات المختصة، في ضبط وإبعاد نحو 3 آلاف من “المُتشبهين بالنساء” وبعضهم متحول جنسياً، عن البلاد، خلال الحملات الأمنية الواسعة منذ بداية العام الجاري.. المزيد هنا

بعد جمع دية «هدى بنت ممدوح» وإنقاذها من القصاص في ساعات.. تفاصيل القصة؟

أعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير كانوا قد شاركوا في حملة بعنوان “عتق رقبة هدى بنت ممدوح”،.. المزيد هنا