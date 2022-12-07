الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مترجم صيني يتحدث عن تجربته بالعمل في المسجد الحرام (فيديو)
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مترجم صيني يتحدث عن تجربته بالعمل في المسجد الحرام (فيديو)

مترجم صيني يتحدث عن تجربته بالعمل في المسجد الحرام (فيديو)

مترجم صيني يتحدث عن تجربته بالعمل في المسجد الحرام (فيديو)
٠٩:٤٨:٥٧ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث مترجم صيني عن تجربته بالعمل في المسجد الحرام، معربًا عن سعادته بالعمل في رحب البيت العتيق.

وقال مارين تشونج، الذي تعلم اللغة العربية في الخامسه من عمره، إنه يعمل مترجمًا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وكالة اللغات والترجمة بالإدارة العامة للغبات والترجمة.

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اكتساب المزيد من المهارة لترجمة القرآن إلى الصينية

وأضاف أنه قدم قبل خمس سنوات للدراسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنور، معتبرًا أن عمله دعوة للمسلمين الصينيين، فضلاً عن اكتساب المزيد من المهارة لترجمة القرآن من اللغة العربية إلى اللغة الصينية.

وأعرب تشونج عن سعادته الكبيرة بعمله كمترجم في الحرم المكي، لأنه عمل لله، ولكونه كل يوم يشاهد البيت العتيق.

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المسلمون في الصين

يذكر أن عدد المسلمين في الصين يصل إلى 150 مليون نسمة، وأكبر قومية من قوميات المسلمين في الصين هي قومية الأويجور، إلى جانب تسع قوميات أخرى تدين بالإسلام وهي:
-القازاق: يتمركزون في منطقة شينجيانج. وتقول السلطات إنهم أكثر من مليون وربع المليون نسمة منهم أكثر من مليون في تركستان الشرقية.
-الأوزبك والطاجيك: ذوى الاصول البدوية واللغة الأوزبكية
-التتا: متمثلين في من اجتازوا حدود تتارستان الحالية والقبائل التركية في السابق
-هوي: الممثلة في العرب والفرس القدماء الوافدين مع الفتح الإسلامي للصين، وهم منتشرون في شينجيانج ومقاطعات خبى وخنان وشاندونج وإقليم منغوليا ذي الحكم الذاتي.
الهوي مثلهم مثل قومية الهان، قدموا عشرات آلاف من الشهداء لقضايا أرض الوطن (الصين) في مختلف الحروب. فلا يُنظر لهم من جانب الهان إلا باعتبارهم أبناء الصين المسلمين.
-قومية سالار تستوطن محافظة شيونهوا ذاتية الحكم ولهم لغتهم الخاصة وهي السالار المنطوقة.
-دونج شيانج: وتقطن مقاطعة قانسو، وهم من أصول منغولية ويعتبرون أول من اعتنق الإسلام من المنغول.
-باوآن: ويقطنون أيضا مقاطعة قانصو، وهم فرع من المنغول ولغتهم تنتمي إلى أرومة اللغة المغولية.
-القيرغيز، من أصول تركية جاءوا من قرقيزستان. وللقرقيز في الصين ولاية ذات حكم ذاتي في إطار منطقة كيسنجيانج.

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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام اللغة العربية المسجد الحرام مارين تشونج مترجم صيني

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