«غدر الحوثيين» رئيس بعثة الأمم المتحدة لليمن ينجو من انفجار لغم زرعته المليشيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، نجاة الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) وفريقه، من انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي، أثناء مرور قافلة تابعة للبعثة في احد الشوارع الرئيسية بمنطقة الحالي مدينة الحديدة، معتبرا أنه يجسد حجم الخطر الذي تمثله تلك الألغام على حياة وحاضر ومستقبل اليمنيين

ألغام الحوثي خطر جسيم على اليمن

وقال الإرياني عبر تويتر: “تكشف الحادثة عن الخطر الداهم الذي تمثله الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي، وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، في المدن والقرى والعزل والاحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء”.

وأضاف: “تؤكد هذه الحادثة كذب مزاعم وادعاءات مليشيا الحوثي الإرهابية تعاونها في عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في محافظة الحديدة وباقي مناطق سيطرتها، وتراخي الأمم المتحدة وهيئاتها ومكاتبها في التعامل مع المليشيا، بل وتورطها في تقديم دعم مباشر للقتله تحت غطاء نزع الألغام

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اللجوء إلى الأمم المتحدة

وطالب الإرياني بوقف فوري لكافة أشكال الدعم الذي تقدمه هيئات ومكاتب الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي بذريعة دعم برامج مكافحة الالغام، في تجاهل لحقيقة أنها الطرف الوحيد الذي يصنع ويزرع تلك الالغام والعبوات الناسفة في اليمن، وأن الاموال التي يتلقاها تذهب لتمويل وتوسيع تلك الاعمال الإجرامية، حسب وصفه.

وأردف: “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة والمبعوث الأممي بإصدار تعليق واضح إزاء الحادثة، وإدانة جرائم زراعة الالغام الحوثية التي راح ضحيتها آلاف ولازالت تحصد المدنيين بشكل يومي، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم مجرمي حرب”.