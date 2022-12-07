الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٩:٤٧:٥٩ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مدير اكتساب المواهب


Talent Acquisition Manager

المؤهلات و المتطلبات:

  • الحد الأدنى (بكالوريوس) في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
  • المفضل: درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو أي مجالات ذات صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
  • شهادة الموارد البشرية الحالية مثل SHRM Certified Professional أو CIPD.
  • الخبرة: إلزامية: لا تقل عن (5) سنوات في الموارد البشرية منها 3 سنوات إشرافية.
  • يفضل العمل في المستشفى في قسم اكتساب المواهب.

2- مدير التعويضات والمزايا

 Compensation and Benefits Manager

المؤهلات و المتطلبات:

  • الحد الأدنى (بكالوريوس) في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
  • المفضل: درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو أي مجالات ذات صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
  • شهادة الموارد البشرية الحالية مثل SHRM Certified Professional أو CIPD.
  • الخبرة: إلزامية: لا تقل عن (5) سنوات في الموارد البشرية منها 3 سنوات إشرافية.
  •   يفضل العمل في المستشفى في قسم التعويضات والمزايا.

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3- مدير المشروع


Project Manager

المؤهلات و المتطلبات:

  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في أي جانب تقني أو أي مجال ذي صلة.
  •  الشهادة الاحترافية في إدارة المشاريع (PMP).
  •  خبرة لا تقل عن (5) سنوات.
  • خبرة عملية في الميدان حسب أنواع إدارة المشاريع.
  • الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية.
  • مهارات اتصال ممتازة.
  • شهادة مهنية مثل PMP.
  • مهارات تحليلية استثنائية.
  • مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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