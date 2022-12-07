مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1- مدير اكتساب المواهب
Talent Acquisition Manager
المؤهلات و المتطلبات:
- الحد الأدنى (بكالوريوس) في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
- المفضل: درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو أي مجالات ذات صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
- شهادة الموارد البشرية الحالية مثل SHRM Certified Professional أو CIPD.
- الخبرة: إلزامية: لا تقل عن (5) سنوات في الموارد البشرية منها 3 سنوات إشرافية.
- يفضل العمل في المستشفى في قسم اكتساب المواهب.
2- مدير التعويضات والمزايا
Compensation and Benefits Manager
المؤهلات و المتطلبات:
- الحد الأدنى (بكالوريوس) في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
- المفضل: درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو أي مجالات ذات صلة من جامعة أو كلية معتمدة.
- شهادة الموارد البشرية الحالية مثل SHRM Certified Professional أو CIPD.
- الخبرة: إلزامية: لا تقل عن (5) سنوات في الموارد البشرية منها 3 سنوات إشرافية.
- يفضل العمل في المستشفى في قسم التعويضات والمزايا.
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3- مدير المشروع
Project Manager
المؤهلات و المتطلبات:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في أي جانب تقني أو أي مجال ذي صلة.
- الشهادة الاحترافية في إدارة المشاريع (PMP).
- خبرة لا تقل عن (5) سنوات.
- خبرة عملية في الميدان حسب أنواع إدارة المشاريع.
- الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية.
- مهارات اتصال ممتازة.
- شهادة مهنية مثل PMP.
- مهارات تحليلية استثنائية.
- مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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