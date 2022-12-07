مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية: