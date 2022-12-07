لسبب غريب.. محكمة تحرم زوجين من حضانة ابنهما الرضيع بدولة أوروبية

تواصل – وكالات:

قضت المحكمة العليا في في أوكلاند بنيوزيلندا بحرمان زوجين من حضانة طفلهما البالغ من العمر 6 أشهر، بسبب معارضتهما خضوعه لعملية جراحية من شأنها أن تنقذ حياته بحجة خشيتهما من حصوله على دم من متبرعين ملقحين ضد فيروس كورونا.

وأمرت المحكمة بوضع الطفل الذي عُرّف عنه باسم “بيبي دبليو”، تحت وصاية جزئية خلال فترة العملية الجراحية الطارئة التي يتعين خضوعه لها بسبب مشكلة في القلب.

وعارض والداه هذه العملية، مطالبين بأن يكون الدم الذي سيعطى للطفل في غرفة العمليات متأتيًا من متبرعين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بتقنية Messenger RNA (الحمض النووي الريبوزي المرسال).

وقالت المحكمة في بيان إن “السؤال الأساسي يبقى معرفة ما إذا كان العلاج المقترح يصب في المصلحة العليا” للطفل.

وبات الطفل تحت “وصاية طبية من المحكمة” إلى حين “انتهاء عمليته” واستعادة عافيته، في فترة لا تتعدى نهاية يناير.

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العناية الطبية للطفل

وبحسب الحكم القضائي، سيحتفظ الوالدان بالسلطة على الطفل في مختلف النواخي باستثناء تلك المرتبطة بالعناية الطبية. وسيتم “إبلاغهما في أي وقت منطقي بطبيعة العلاج المقدم” لطفلهما و”تطور حالته الصحية”.

وأثارت القضية صدمة في البلاد، كما أضاءت على حجم المعلومات المغلوطة المنتشرة بشأن اللقاحات.

وأكد الناطق باسم الهيئة الصحية المحلية مايك شيبرد أن “الوضع صعب لجميع الأشخاص المعنيين”.

ولفت إلى أن “قرار تقديم طلب مماثل أمام المحكمة يُتخذ دائما مع أخذ مصلحة الطفل العليا في الاعتبار”.

ويخضع الطفل للرعاية الطبية في مستشفى للأطفال في أوكلاند.

وعند الإعلان عن القرار القضائي، طلبت الناشطة المناهضة للتلقيح ليز جان من بضعة أشخاص كانوا متجمعين لدعم العائلة، الضغط على رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتعود عن قرارها.

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وعود بالتبرع

وتؤكد العائلة أنها حصلت على وعود بالتبرع من عشرات المتبرعين غير الملقحين.

وقالت محامية الوالدين سو جراي: “نحن أمام حالة غير اعتيادية حقًا لوالدين يريدان علاج طفلهما بصورة أفضل مما تقترحه عليهما الدولة”، مضيفة “نحن هنا لأن لدينا حكومة وبنك دم (…) لا يريدان إتاحة هذه الخدمات”.

قال الوالدان، وفقًا لصحيفة “الجارديان”، في مقابلات إعلامية سابقة إنهما أدركا أن طفلهما يحتاج إلى جراحة عاجلة، لكنهما كانا قلقين للغاية بشأن الدم الذي سيستخدمه الأطباء.

وأمر قرار قاضي المحكمة العليا النيوزيلندية، إيان جولت، بوضع الطفل تحت وصاية المحكمة “من تاريخ صدور الأمر حتى الانتهاء من الجراحة والتعافي بعد الجراحة لمعالجة انسداد القناة الخارجة من البطين الأيمن وعلى أبعد تقدير حتى 31 يناير 2023”.

ويسمح القرار لجراح قلب الطفل وأخصائي أمراض القلب بالموافقة قانونًا على جراحة الرضيع و”جميع الأمور الطبية المتعلقة بهذه الجراحة بما في ذلك إعطاء الدم ومشتقاته”.

ورفعت القضية خدمة الصحة في أوكلاند “تي واتو أورا”. وقال المدير المؤقت الدكتور مايك شيبارد، في بيان، “إن قرار تقديم طلب للمحكمة يتخذ دائمًا مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى”.

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