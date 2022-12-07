حدث فريد الليلة.. كوكب المريخ يختفي خلف القمر

تواصل – وكالات:

فيما وصفته وكالة “ناسا” بـ “واحدة من تلك اللحظات السحرية”، سيتلاشى كوكب المريخ في سماء الليل، وذلك حين يمر القمر مباشرة بينه وبين الأرض ليل الأربعاء.

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احتجاب القمر

وفي الجزء الأول من الليل، سيبدو المريخ وكأنه يمر خلف القمر مباشرة كجزء من حدث يسمى “احتجاب القمر”.

ويمكن رؤية الحدث في معظم أنحاء أمريكا الشمالية باستثناء جنوب شرق الولايات المتحدة والساحل الشمالي الشرقي ومعظم ألاسكا. في هذه المناطق، سيبدو المريخ وكأنه يمشي بالكاد بالقرب من القمر.

وسيختلف الوقت الدقيق لاختفاء المريخ قليلاً اعتمادًا على الموقع، ولكن وفقًا لوكالة ناسا، سيبدأ بين الساعة 6:30 و 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

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ظاهرة متكررة

وهذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يتقاطع فيها القمر والمريخ.

وقالت “ناسا”: “القمر يمر أمام الكواكب في سماء الليل عدة مرات في السنة. في الواقع، إنه يحجب المريخ نفسه بشكل عام مرتين على الأقل كل عام. ولكن كل حالة اختفاء مرئية فقط من جزء صغير من سطح الأرض، لذلك ليس من الشائع جدًا أن تراها أي بقعة معينة على الأرض بشكل متكرر”، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

بالإضافة إلى رفيق الأرض السماوي الذي يحجب كوكب المريخ مؤقتًا، سيكون قمر ليلة الأربعاء هو آخر قمر مكتمل في عام 2022.

يُشار عادةً إلى القمر الكامل لشهر ديسمبر باسم “القمر البارد”، لأنه الوقت من العام الذي يتسبب فيه الهواء البارد في انخفاض درجة الحرارة عبر أمريكا الشمالية.

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