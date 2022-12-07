«رخيصة الثمن وفي كل منزل».. أطعمة تحارب السرطان

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نصحت دراسة بولندية حديثة بتناول البطاطس والطماطم والباذنجان لاحتوائهما على مواد صحية مفيدة تقاوم السرطان.

وأوضح باحثون في الدراسة، أن المركبات النشطة بيولوجيا في الخضروات، يمكن أن تساعد المرضى أيضا على تفادي الآثار الجانبية المؤلمة للعلاجات الحالية.

وعلى الرغم من نجاح العلاج الكيميائي في قتل الخلايا السرطانية، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية غير السارة مثل تساقط الشعر والغثيان والتعب.

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وأوضحت جاجدالينا وينكيل، من جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان، إن هذا جعل الأمر يستحق إعادة فحص خصائص النباتات الطبية، مشيرة إلى أن الفريق قام في الدراسة بمراجعة الأدلة على مركبات غلايكو ألكالويدس – وهي مركبات وفيرة في عائلة نباتات الباذنجان، والتي تشمل البطاطس والطماطم كذلك.

وخلصت نتائج الدراسة، الواردة في مجلة “Frontiers in Pharmacology” أن السولانين قد ثبت أنه يوقف المواد الكيميائية المسببة للسرطان، من التحول إلى مواد مسرطنة في الجسم.

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