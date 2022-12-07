مشهد إنساني.. شرطي يسقي قطة داخل الحرم المكي

تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلاً واسعًا لشرطي يسقي قطة الماء داخل المسجد الحرام.

ويظهر الشرطي في المقطع وهو يحمل بيده زجاجة ماء ليسقي القطة الظمأى، وسط نظرات الإعجاب والسعادة البادية على وجوه رواد الحرم المكي.

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إنسانية الشرطي

وأشاد العديد من المعلقين على الفيديو بـ “إنسانية” الشرطي الذي أظهر تعاطفه مع القطة، في دلالة على رحمته بالحيوان التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.

وتكررت مثل هذا المشهد الإنساني من جانب شرطيين وزوار المسجد الحرام، إذ كثيرًا ما يشاهد أحدهم وهو يتوقف ليسقي قطة ظمأى.

ومن ذلك صورة تم تداولها لشرطي كان يقف بجوار جدار المسجد وهو يحمل كوبًا من الماء ليروي ظمأ قطة تقف فوقه، مما أثار موجة كبيرة من الإعجاب والتقدير للموقف الإنساني الذي قام به الشرطي.

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