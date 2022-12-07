تليجرام يطلق تحديثا جديدا يشمل عدة ميزات

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة تليجرام مالكة تطبيق المراسلة المنافس للتطبيق الأشهر واتساب، تحديثا جديدا، شمل عدة ميزات، أبرزها إمكانية الحصول على حساب تليجرام دون الحاجة إلى شريحة اتصال.

التسجيل عبر أرقام مجهولة

وأوضح تليجرام أن مستخدميه أصبح بإمكانهم الآن الحصول على حساب عبر التطبيق بدون شريحة SIM، من خلال تسجيل الدخول بواسطة أرقام مجهولة بتقنية سلسلة الكتل Blockchain، متاحة على منصة Fragment، حسب “sawtbeirut”.

جدولة الحذف التلقائي

وصار بإمكان مستخدمي تليجرام، الآن، تعيين مؤقت للحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل آليًا في كل المحادثات الجديدة، ولن يؤثر المؤقت على المحادثات الموجودة سابقًا، ولكن يمكن أن تشمل المحادثات الموجودة بذلك من خلال توسيع إعدادات الحذف التلقائي من القائمة الجديدة في الإعدادات، ثم الخصوصية والأمان، ثم الحذف التلقائي للرسائل.

ويطبق المؤقت تلقائيًا على كل المحادثات الجديدة مع المستخدمين، بغض النظر عمن بدأها أولًا، وكذا على جميع المجموعات الجديدة التي ينشئوها المستخدم.

وسهلت الخدمة كذلك إعداد الحذف التلقائي في المجموعة الخاصة الصغيرة، حيث يمكن الآن للأعضاء المسموح لهم بتغيير اسم المجموعة وصورتها، تفعيل المؤقت.

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6 ميزات جديدة على تليجرام

أعلن تليجرام، توفر 6 ميزات جديدة أخرى، من خلال التحديث الجديد للتطبيق، حيث صار يمكن لمستخدمي تليجرام الذين لديهم اسم مستخدم عام، إنشاء رمز الاستجابة السريعة لتسهيل التواصل مع الأشخاص من حولهم.

وبعد إتاحة الميزة لمستخدمي أندرويد، أصبح الآن بإمكان مستخدمي تيليغرام على نظام iOS من آبل البحث عن الرموز التعبيرية باستخدام الكلمات الرئيسية بلغات متعددة.

صلاحيات مشرفي المجموعات والموضوعات المثبتة

ويمكن تليجرام مشرفي المجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو استخدام القوة الاستباقية لخوارزميات تيليغرام وتشغيل “الوضع العنيف” الجديد لتصفية الرسائل المزعجة آليًا. ويمكن لمشرفي المجموعة الإبلاغ فورًا عن أي تصفية خطأ من علامة التبويب “الأحداث الأخيرة”.

وأتاح تطبيق المراسلة “تليجرام” للمجموعات، الآن، الحصول على ما يصل إلى 5 مواضيع مثبتة، ويدعم كل موضوع عددًا غير محدود من الرسائل المثبتة. ويمكن لمالك المجموعة تفعيل الموضوعات في إعدادات المجموعة، ويمكن التحكم فيمن يُسمح لهم بإنشاء الموضوعات وإدارتها في قسم الصلاحيات.

شكل مميز لعرض الرسائل والمجموعات

وشمل تحديث تليجرام ميزات تعنى بالشكل والظهور للمستخدمين، بإمكانية التبديل إلى وضع “عرض كرسائل”، وللمساعدة في تصفح قائمة الموضوعات، يستخدم عداد الرسائل للموضوعات التي سبق زيارتها لونا داكنا، في حين أن الرسائل التي لم تفتح بعد ستستخدم لونا فاتحا.

كما تعرض المجموعات، التي تحوي مواضيع، بشكل من عمودين بهدف تسهيل الوصول إلى المحادثات الأخرى، ويمكن الانتقال فورا إلى أحدث المواضيع في قائمة المحادثات من خلال النقر على الزر الجديد في المعاينة.