الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل يشترط عمل تخطيط للقلب عند زيارة الطبيب؟ استشاري يجيب
رغم تراجع ثروته.. «ماسك» يستعيد موقعه في صدارة أثرياء العالم
بوتين يهدد: نمتلك أسلحة أكثر تطورا لكن لا نريد نشرها
الكويت تلاحق «الشواذ والمتحولين جنسيًا».. حملات مداهمة تضبط 3 آلاف «مُتشبّه»
توقعات الأرصاد .. أمطار غزيرة وجريان للسيول على 6 مناطق «الجمعة والسبت»
ضعف العدد الطبيعي.. ثوران 47 بركانًا بالعالم في وقت واحد

الرئيسية

 /

صحة

 /

هل يشترط عمل تخطيط للقلب عند زيارة الطبيب؟ استشاري يجيب

هل يشترط عمل تخطيط للقلب عند زيارة الطبيب؟ استشاري يجيب

هل يشترط عمل تخطيط للقلب عند زيارة الطبيب؟ استشاري يجيب
٠٨:٢١:١٥ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد دكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عد اشتراط إجراء تخطيط قلب عند كل مرة يتم خلالها زيارة الطبيب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا يشترط عمل المريض تخطيط قلب في كل زيارة للطبيب.. وإنما حسب دواعي الحالة الطبية”.

وفي وقت سابق، كشف استشاري عن تزايد الإصابة بالجلطات القلبية بين الرجال أكثر من النساء، الأمر الذي عزاه إلى كون “قلب الرجل حساس”.

وقال الدكتور عواد الذايدي استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي في تصريحات لـ “الإخبارية”، إن “أغلب الأمراض بشكل عام تصيب النساء أكثر من الرجال، لكن الأمر يختلف فيما يخص جلطات القلب حيث تصيب الرجال أكثر لأسباب جينية، لأن قلوب الرجال حساسة”.

القلب - الذكاء الاصطناعي

اقرأ أيضا:

سبب غريب.. لهذا يصاب الرجال بالجلطات القلبية أكثر من النساء؟

واستدرك قائلا: هذا لا يعني أن المرأة لا تصاب بالجلطات في القلب، ولكن ليس مثل الرجال”، وتابع: “كلما زاد العمر كلما زادت نسبة الإصابة وأيضًا المدخنين يصابون، وكذلك غير المدخنين والضغوط النفسية والسمنة والضغط والسكر من أهم عوامل الخطورة”.

وحذر استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، من ارتفاع الكبير في نسبة الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب.

اقرأ أيضا:

«سبب خاطئ».. لماذا يُعطي الأطباء نصائح مختلفة للنساء والرجال حول أمراض القلب؟

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب القلب خالد النمر صحة

مواد ذات صلة

المزيد
تمارين الإحماء وتليين العضلات للوقاية من الإصابات الرياضية

تمارين الإحماء وتليين العضلات للوقاية من الإصابات الرياضية

٠٨:٤١ ص، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥
أمراض تتسبب في انتفاخ الأرجل والقدمين.. تعرّف عليها

أمراض تتسبب في انتفاخ الأرجل والقدمين.. تعرّف عليها

٠٢:٥٥ م، الأربعاء، ١٩ أبريل ٢٠١٧
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري: تقطيع اللحم بالأيدي يسبب انتقال فيروس الكبد

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري: تقطيع اللحم بالأيدي يسبب انتقال فيروس الكبد

٠٢:٠٣ م، الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧
خبير تغذية يحذر من “المعكرونة البيضاء”

خبير تغذية يحذر من “المعكرونة البيضاء”

٠٣:٢٤ م، الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *