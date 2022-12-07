هل يشترط عمل تخطيط للقلب عند زيارة الطبيب؟ استشاري يجيب

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أكد دكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عد اشتراط إجراء تخطيط قلب عند كل مرة يتم خلالها زيارة الطبيب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا يشترط عمل المريض تخطيط قلب في كل زيارة للطبيب.. وإنما حسب دواعي الحالة الطبية”.

وفي وقت سابق، كشف استشاري عن تزايد الإصابة بالجلطات القلبية بين الرجال أكثر من النساء، الأمر الذي عزاه إلى كون “قلب الرجل حساس”.

وقال الدكتور عواد الذايدي استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي في تصريحات لـ “الإخبارية”، إن “أغلب الأمراض بشكل عام تصيب النساء أكثر من الرجال، لكن الأمر يختلف فيما يخص جلطات القلب حيث تصيب الرجال أكثر لأسباب جينية، لأن قلوب الرجال حساسة”.

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واستدرك قائلا: هذا لا يعني أن المرأة لا تصاب بالجلطات في القلب، ولكن ليس مثل الرجال”، وتابع: “كلما زاد العمر كلما زادت نسبة الإصابة وأيضًا المدخنين يصابون، وكذلك غير المدخنين والضغوط النفسية والسمنة والضغط والسكر من أهم عوامل الخطورة”.

وحذر استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، من ارتفاع الكبير في نسبة الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب.

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