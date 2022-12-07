بوتين يهدد: نمتلك أسلحة أكثر تطورا لكن لا نريد نشرها

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده تمتلك أسلحة أكثر تطورا، لكن لا تريد نشرها في العالم، وألمح إلى أن الولايات المتحدة هي من تفعل ذلك.

ليس لدينا أسلحة في دول أخرى

وأورد بوتين أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، وأضاف: “ليس لدينا أسلحة نووية تكتيكية في بلدان أخرى بعكس الولايات المتحدة”.

وذكر الرئيس الروسي أن هناك مشكلات في العمليات العسكرية بأوكرانيا وستبقى موجودة لكن من الضروري البحث عن حلول لها.

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روسيا تحاول تعليق الحرب

من ناحية أخرى، قال الأمينالعام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم إن: “ما نراه الآن هو أن روسيا تحاول فرض نوع من تعليق هذه الحرب، لفترة قصيرة على الأقل، حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها واستردادها وتعافيها ثم محاولة شن هجوم كبير أوسع في الربيع المقبل”.

زيلينسكي يشتكي

وواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغريداته وخطاباته اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهما روسيا بالتسبب في إبادة بيئية، وقال: ” “آلاف الدلافين النافقة جرفتها الأمواج إلى شواطئ البحر الأسود”.

وأكد أن السلطات المختصة في مجال حماية البيئة: “تجمع الأدلة على هذه الجرائم وتنوي تحميل روسيا مسؤولية هذه الإبادة البيئية في أوكرانيا”.