رغم تراجع ثروته.. «ماسك» يستعيد موقعه في صدارة أثرياء العالم

تواصل – وكالات:

استعاد مالك رجل الأعمال، إيلون ماسك، موقعه في صدارة قائمة أثرياء العالم بعد أن خسره لفترة وجيزة الأربعاء، وفقًا لمجلة “فوربس”.

يأتي ذلك بعد رهاناته الباهظة على شراء عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر” وبيع أسهم شركته للسيارات الكهربائية “تسلا” لتمويل الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن حصل برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH الأم للعلامة التجارية الفاخرة لوي فيتون، وعائلته لفترة وجيزة على اللقب بثروة شخصية قدرها 185.4 مليار دولار.

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تراجع ثروة ماسك إلى 185.3 مليار دولار

فيما تراجعت ثروة ماسك، الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة “فوربس” لأغنى أغنياء العالم منذ سبتمبر 2021، إلى 185.3 مليار دولار، وفقًا لموقع “العربية نت”.

وباع ماسك، أسهما في شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، بنحو 4 مليارات دولارات، وفق إفصاح لهيئة البورصات الأمريكية، الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على “تويتر” في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذي موّل عبر بيع أسهم في “تسلا” جزءًا كبيرًا من صفقة “تويتر”، باع 19.5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3.95 مليار دولار.

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