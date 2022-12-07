ضعف العدد الطبيعي.. ثوران 47 بركانًا بالعالم في وقت واحد

تواصل – وكالات:

مع اندلاع بركان “ماونا لوا” في جزيرة هاواي التابعة للولايات المتحدة بالمحيط الهادئ، وبراكين ” كيلاويا” المجاورة في وقت متزامن، مما جذب الانتباه في جميع أنحاء العالم، رصد علماء الجيولوجيا، تصاعدًا ملحوظًا في النشاط البركاني في جميع أنحاء العالم.

وحاليًا، هناك 47 بركانًا حول العالم في “حالة ثوران مستمر”، أكثر من ضعف العدد الطبيعي لما يسمى بالثورات البركانية “المستمرة”، وهي الانفجارات البركانية المتقطعة دون انقطاع لأكثر من ثلاثة أشهر، وفقًا لبرنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان.

وتتجمع معظم البراكين التي تنفجر باستمرار حول ما يسمى “حلقة النار” التي تدور حول المحيط الهادئ. وفقًا للمسح الجيولوجي بالولايات المتحدة، تحدث معظم الزلازل والانفجارات البركانية حيث تلتقي صفيحة المحيط الهادئ بالعديد من الصفائح التكتونية المحيطة. وتعتبر “حلقة النار” أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

اقرأ أيضًا:

بعد الزلزال العنيف.. ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص

الولايات المتحدة

وينفجر “ماونا لوا” و”كيلاويا” حاليًا في نفس الوقت لأول مرة منذ عام 1984، من أصل 47 بركانًا نشطًا ينفجر بنشاط في جميع أنحاء العالم. ويعتبر الأول أكبر بركان نشط على وجه الأرض، بينما يثور الثاني لأول مرة منذ 38 عامًا.

والسبت، أعلن مرصد بركان هاواي، أنه أضاف كاميرات مراقبة تظهر بثًا مباشرًا للحمم البركانية التي تنفجر من ثوران الشق 3 في المنطقة الشمالية الشرقية المتصدعة من “مادونا لوا”.

وقال مدير الدفاع المدني في هاواي، تالمادج ماجنو: ” تحويل الحمم البركانية أمر صعب، خاصة على الأرض المسطحة. يتعلق الأمر بمشكلة الحجم. ما نراه الآن أكبر من شاحنات قلابة يمكنك التفكير فيها، فنحن نحصل على العديد من شاحنات تفريغ الحمم البركانية كل ثانية يتم تسليمها من خلال تدفق الحمم البركانية.”

بالإضافة إلى هذين البركانين، هناك بركانان آخران ينفجران حاليًا في الولايات المتحدة. وهما بركان بافلوف في ألاسكا الذي ينفث الغاز والرماد على ارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم منذ الشهر الماض ، كما أبلغ مرصد بركان ألاسكا عن حدوث انصباب بطيء للحمم البركانية من جريت سيتكين منذ نهاية نوفمبر.

إندونيسيا

ثار بركان “جبل سيميرو” الإندونيسي يوم الأحد، مفجرا رمادًا بركانيًا على ارتفاع 5 آلاف قدم في الهواء، وأجبر ما يقرب من 2000 شخص على مغادرة المنطقة المحيطة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا في بيان “تم توزيع ما مجموعه 10 آلاف قناع من القماش و 10 آلاف كمامة طبية و4000 قناع للأطفال للحد من تأثير المخاطر الصحية على الجهاز التنفسي بسبب الرماد البركاني”.

ويعد جبل سيميرو واحدًا من ثمانية براكين يثور فيها البركان حاليًا في إندونيسيا. وتشمل المناطق الأخرى ماونت كيرينسي وكراكاتو وميرابي وليوتولوك وكارانجيتانج وإيبو ودوكونو.

جبل سيميرو، الذي يقع في جزيرة جاوه، هو أعلى بركان في إندونيسيا، وثار قبل عام، مما أسفر عن مقتل 51 شخصًا. ولم تقع اصابات جراء الثوران الأخير. فيما يلقي الجيولوجيون باللوم على الأمطار الموسمية التي تسببت في تآكل قبة الحمم البركانية مما أدى إلى ثوران البركان.

اقرأ أيضًا:

في هاواي.. شاهد ثوران أكبر بركان في العالم لأول مرة منذ 40 عامًا

إيطاليا

في إيطاليا، ثار بركان في جزيرة سترومبولي الصغيرة في أكتوبر. وتصاعد البركان الرماد في الهواء وأرسل تيارات من الحمم البركانية في البحر، دون وقوع أضرار كبيرة أو وقوع إصابات.

سجل المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين تدفق حمم بركانية قادمة من الفوهة الشمالية للبركان والتي تسربت إلى بحر طرانة من خلال شق في قشرة الأرض يُعرف باسم “تيار النار”.

وثار بركان سترومبولي سبع مرات في عام 2022. ثار بركان جبل إتنا، وهو بركان نشط آخر يقع في البر الرئيسي في صقلية، في فبراير ومايو من هذا العام.

اليابان

يوم السبت، ثار بركان ساكوراجيما في كيوشو في اليابان مما أدى إلى تدفق الحمم البركانية والرماد على ارتفاع 6 آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر.

يعد ثوران بركان ساكوراجيما أحد الثورات الثلاثة الجارية في اليابان والتي تشمل سوانوسيجيما الذي ثار الشهر الماضي، وايرا في جنوب اليابان الذي ينبعث منه 700 طن من ثاني أكسيد الكبريت كل يوم منذ 21 نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع عمود الرماد في الهواء لأكثر من ميل.

تشيلي

ثار بركان فيلاريكا في تشيلي، وهو أكثر البراكين نشاطا في البلاد، يوم الأحد بانفجارين وتدفق سحب من الحمم البركانية من فوهة البركان.

نشط بركان نيفادوس دي شيلان في تشيلي أيضًا في أكتوبر بعد زلزال في المنطقة.

روسيا

في روسيا ، ثار بركان شيفلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا يوم 20 نوفمبر، بمعدل انفجارات تصل إلى 10 في الساعة. وهو واحد من أكبر البراكين وأكثرها نشاطًا في كامتشاتكا مع ما يقدر بنحو 60 ثورانًا كبيرًا على مدار 10 آلاف سنة الماضية.

ويعد واحدًا من خمسة براكين تندلع حاليًا في روسيا، والتي تشمل أيضًا براكين أليد وإبيكو وتشيكوراتسكي وبيزيماني.

وهناك براكين أخرى تندلع حاليًا في جميع أنحاء العالم في الفلبين وجزر سليمان وكوستاريكا ونيكاراغوا والإكوادور وتنزانيا وبيرو وتونجا وأستراليا والمكسيك وجواتيمالا والإكوادور، وفقًا لبرنامج البراكين العالمي التابع لمعهد سميثسونيان.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب