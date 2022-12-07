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توقعات الأرصاد .. أمطار غزيرة وجريان للسيول على 6 مناطق «الجمعة والسبت»
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توقعات الأرصاد .. أمطار غزيرة وجريان للسيول على 6 مناطق «الجمعة والسبت»

توقعات الأرصاد .. أمطار غزيرة وجريان للسيول على 6 مناطق «الجمعة والسبت»

توقعات الأرصاد .. أمطار غزيرة وجريان للسيول على 6 مناطق «الجمعة والسبت»
٠٨:١٠:٣٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) الجمعة والسبت المقبلين بمشيئة الله على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد، بالجميع أهمية الانتباه والتقيد بالإرشادات ومتابعة تنبيهات الأرصاد.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

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