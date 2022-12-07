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لأصحاب المركبات.. 8 توصيات هامة لتقليل استهلاك الوقود
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لأصحاب المركبات.. 8 توصيات هامة لتقليل استهلاك الوقود

لأصحاب المركبات.. 8 توصيات هامة لتقليل استهلاك الوقود

لأصحاب المركبات.. 8 توصيات هامة لتقليل استهلاك الوقود
٠٧:٢١:٠٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بثمانية عوامل مهمة تؤثر بصورة مباشرة على تقليل استهلاك الوقود للمركبات بعد شراء السيارات والتي تشمل كافة أنواعها.


وبيّن المركز أن هذه العوامل تساهم في تقليل الاستهلاك الشهري لكل مركبة والذي من خلاله سيلاحظ قائد المركبه الفرق في فاتورة الاستهلاك، وهي كالتال:

1- تجنب التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة.
2- إحماء السيارة لمدة ٣٠ ثانية.
3- صيانة السيارة بشكل دوري.
4- فحص ضغط الإطارات.
5- اختيار المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود.
6- اختيار الإطار ذو الكفاءة العالية.
7- وزن الأذرعة بشكل دوري.
8- تجنب تحميل السيارة بأوزان غير ضرورية.

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