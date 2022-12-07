الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تفاصيل اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الذكية بالمملكة
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تفاصيل اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الذكية بالمملكة

تفاصيل اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الذكية بالمملكة

تفاصيل اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الذكية بالمملكة
٠٧:٤٨:٤٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوج للطاقة، المهندس حسن القحطاني، توقيع اتفاقية مع شركة صينية لبناء مصنع متخصص في صناعة السيارات الكهربائية في المملكة في غضون العامين المقبلين.

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مصنع متكامل للسيارات الذكية الاقتصادية

وقال في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، إن الشركة وقعت عقدًا مع شركة “أوليفيت”، وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، موضحًا أن “هذه الصناعة فيها تحد كبير، ومجالهم (الشركة الصينية) تخصص صناعة سيارات ذكية، بتقنية تختلف عن السيارات الأخرى”.

وتابع: “جلبناهم إلى السوق السعوي، ونخطط لإنشاء مصنع متكامل للسيارات الذكية الاقتصادية في المملكة خلال العامين المقبلين”.

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عدد من الاتفاقات يين شركات سعودية وشركات صينية

وشهدت الرياض اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات سعودية وشركات صينية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات والرقميات.

وكان أبرزها مع شركة هواوي الصينية، وأربع اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركة أكوا باور، وشركة رؤية للصناعة.

كما تضمنت الاتفاقات، مجالات السيارات الكهربائية، بين شركة أوج للطاقة السعودية وشركة صينية تستهدف فتح مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الشرقية في العامين المقبلين.

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