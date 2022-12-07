الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تفاصيل اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الذكية بالمملكة
اتحاد الغرف: 1.2 تريليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين
وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف» بعدة تخصصات
لأصحاب المركبات.. 8 توصيات هامة لتقليل استهلاك الوقود
الكويت توقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية وتكشف السبب
النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول تداول المواد الغذائية المغشوشة

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف» بعدة تخصصات

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف» بعدة تخصصات

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف» بعدة تخصصات
٠٧:٣٠:٤٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك  ( ياسرف )،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- محلل الخزانة II

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
  • تحليل استكمال جميع وثائق إعداد إدارة النقد لعمليات الإدارة الجديدة والقائمة ؛ إعداد المراسلات والمقترحات الموجهة إلى وإدارة النقد. .
  • تحليل جميع عمليات إدارة النقد بما في ذلك إدارة النقد اليومية وإدارة الحسابات الجارية والعلاقات المصرفية.
  • مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لمجموعة التطبيقات النقدية
  • التحليل والتقرير المتعلق بتسوية جميع التطبيقات النقدية والمدفوعات والحسابات المصرفية في الوقت المناسب.

اقرأ أيضا:

لحاملي الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «معادن» في عدة مدن

2- مستشار التدريب والتطوير

 المؤهلات والمتطلبات: 

  • درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • يفضل الحصول على الشهادة المهنية الدولية مثل CIPD / SHRM أو ما يعادلها.
  • خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
  • تقديم الدعم المهني في تقديم العملية التدريبية وتقديم الدعم والتحفيز للمشاركين في البرنامج التدريبي لإكمال الدورات التدريبية المخصصة بنجاح.
  • ضمان توفير أنشطة المهارات والقدرات الأكاديمية والتقنية والصناعية من خلال فرص التعلم الصحيحة وتقديمها وفقًا لأهداف العمل.
  • متابعة أداء مقدمي التدريب الخارجيين والتنسيق مع المدربين الداخليين / الخارجيين لضمان جودة الدورة التدريبية المقدمة.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

الشروط والمتطلبات.. «أرامكو» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الكلمات الدلالية:
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف “مُعيد” شاغرة في كليات جامعة القصيم

وظائف “مُعيد” شاغرة في كليات جامعة القصيم

١٢:٠٦ م، الثلاثاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
«حرس الحدود» تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. موعد ورابط التقديم

«حرس الحدود» تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. موعد ورابط التقديم

٠٢:٠٩ م، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠
قبول 900 طالب بجامعة «البترول والمعادن»

قبول 900 طالب بجامعة «البترول والمعادن»

٠١:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦
مركز التوظيف بغرفة الشرقية يوفّر6600 فرصة عمل

مركز التوظيف بغرفة الشرقية يوفّر6600 فرصة عمل

١٢:١٤ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *