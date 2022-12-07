وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف» بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك ( ياسرف )،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- محلل الخزانة II

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

تحليل استكمال جميع وثائق إعداد إدارة النقد لعمليات الإدارة الجديدة والقائمة ؛ إعداد المراسلات والمقترحات الموجهة إلى وإدارة النقد. .

تحليل جميع عمليات إدارة النقد بما في ذلك إدارة النقد اليومية وإدارة الحسابات الجارية والعلاقات المصرفية.

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لمجموعة التطبيقات النقدية

التحليل والتقرير المتعلق بتسوية جميع التطبيقات النقدية والمدفوعات والحسابات المصرفية في الوقت المناسب.

اقرأ أيضا:

لحاملي الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «معادن» في عدة مدن

2- مستشار التدريب والتطوير

المؤهلات والمتطلبات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يفضل الحصول على الشهادة المهنية الدولية مثل CIPD / SHRM أو ما يعادلها.

خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

تقديم الدعم المهني في تقديم العملية التدريبية وتقديم الدعم والتحفيز للمشاركين في البرنامج التدريبي لإكمال الدورات التدريبية المخصصة بنجاح.

ضمان توفير أنشطة المهارات والقدرات الأكاديمية والتقنية والصناعية من خلال فرص التعلم الصحيحة وتقديمها وفقًا لأهداف العمل.

متابعة أداء مقدمي التدريب الخارجيين والتنسيق مع المدربين الداخليين / الخارجيين لضمان جودة الدورة التدريبية المقدمة.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

الشروط والمتطلبات.. «أرامكو» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات