وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف» بعدة تخصصات
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أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك ( ياسرف )،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- محلل الخزانة II
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
- تحليل استكمال جميع وثائق إعداد إدارة النقد لعمليات الإدارة الجديدة والقائمة ؛ إعداد المراسلات والمقترحات الموجهة إلى وإدارة النقد. .
- تحليل جميع عمليات إدارة النقد بما في ذلك إدارة النقد اليومية وإدارة الحسابات الجارية والعلاقات المصرفية.
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لمجموعة التطبيقات النقدية
- التحليل والتقرير المتعلق بتسوية جميع التطبيقات النقدية والمدفوعات والحسابات المصرفية في الوقت المناسب.
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2- مستشار التدريب والتطوير
المؤهلات والمتطلبات:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- يفضل الحصول على الشهادة المهنية الدولية مثل CIPD / SHRM أو ما يعادلها.
- خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
- تقديم الدعم المهني في تقديم العملية التدريبية وتقديم الدعم والتحفيز للمشاركين في البرنامج التدريبي لإكمال الدورات التدريبية المخصصة بنجاح.
- ضمان توفير أنشطة المهارات والقدرات الأكاديمية والتقنية والصناعية من خلال فرص التعلم الصحيحة وتقديمها وفقًا لأهداف العمل.
- متابعة أداء مقدمي التدريب الخارجيين والتنسيق مع المدربين الداخليين / الخارجيين لضمان جودة الدورة التدريبية المقدمة.
طريقة التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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