جوجل يكشف أكثر ما بحث عنه مواطنو المملكة خلال 2022

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اعتبر جوجل أن عام 2022 هو عام التكيّف وتقبل التغيرات الجذرية التي شهدها العالم، ولا سيما من بعد عام 2020 وجائحة كورونا، والتغيرات الاقتصادية، والصراعات السياسية والعسكرية الدائرة.

الأكثر رواجا في المملكة

وأعلنت جوجل، اليوم، قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، في 2022 على محرك البحث، بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات.

62% من مواطني المملكة يعتمدون على جوجل

وأصدرت جوجل بيان، قالت فيه إنه: “تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتماماً متزايداً من الأفراد مقارنة بالعام الماضي”، حسب العربية”.

وأضافت: “يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار، بنسبة 62% في المملكة، و 68% في مصر، و 74% في الإمارات”.

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«مدرستي» و«نظام نور» تتصدر عمليات البحث

تصدرت منصة التعليم الذكي “مدرستي”، قائمة عمليات البحث عبر جوجل في المملكة، تلتها ضمن الأكثر بحثا، “نظام نور” لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونيا.

شيرين أبو عاقلة على جوجل

وحلت قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، على يد الاحتلال، ثالثا، ضمن عمليات البحث الأكثر رواجا في جوجل المملكة، كما كانت من بين أكثر الشخصيات بحثا.