الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. سحب ركامية تبشر بالخير في مكة المكرمة
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شاهد.. سحب ركامية تبشر بالخير في مكة المكرمة

شاهد.. سحب ركامية تبشر بالخير في مكة المكرمة

شاهد.. سحب ركامية تبشر بالخير في مكة المكرمة
٠٦:٤٣:١٢ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء مكة المكرمة بالتزامن مع تشكيلات من السحب الركامية التي تبشر بالخير.

وأظهر المقطع، تشكيلات من السحب الركامية في سماء مكة المكرمة، تبشر بهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار سحب ركامية عرفات مكة المكرمة

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