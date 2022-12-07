طيران المملكة الخاص يجتاز معيار عمليات تشغيل طائرات رجال الأعمال

تواصل – واس :

اجتازت عمليات شركة طيران السعودية الخاص، متطلبات التسجيل في المرحلة الثانية للمعيار الدولي لعمليات طائرات رجال الأعمال (IS-BAH)، وذلك في أول أيام معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطيران الخاص (MEBAA) المنعقد في إمارة دبي.

ويعد المعيار الدولي للتعامل مع طائرات الأعمال (IS-BAH) هو الأول من نوعه للمناولة الأرضية والمشغلين في جميع أنحاء العالم لتلبية متطلبات الطيران المدني الدولي (ICAO)، المصمم لتعزيز سلامة وكفاءة الأعمال ومقدمي خدمات المناولة الأرضية للطيران العام، فيما يسهم في تنفيذ أفضل الممارسات الصناعية من خلال نظام إدارة السلامة التدريجي المناسب لحجم وطبيعة العمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فهد الجربوع ،- الذي تسلم شهادة استيفاء المتطلبات – أن استيفاء متطلبات التسجيل في المعيار الدولي للتعامل مع طائرات الأعمال يؤكد التزام الشركة التام والصارم بعوامل السلامة وتقليل مخاطر التشغيل.

وتشغل شركة طيران السعودية الخاص أكبر محطة طيران خاص على مستوى المملكة، وتتخذ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مقرًا لها، وتملك صالات على صعيد جميع المدن الرئيسة بالمملكة، كالرياض والدمام والمدينة المنورة ونيوم، كما تحرص على اتباع أفضل الممارسات وتطبيق أفضل الحلول حرصًا منها على الارتقاء بمستوى خدماتها وتوفير أفضل الأسعار التنافسية.