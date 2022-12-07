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صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين

صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين

صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
٠٥:٥٦:٣٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمشاركة عدد الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين.

وصدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمشاركة كل من فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام, وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا, وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

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وأكد الرئيس العام على اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.

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الكلمات الدلالية:
أئمة المسجد الحرام الحرمين الشريفقين الحرمين الشريفين الخطابة في المسجد الحرام خادم الحرمين

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