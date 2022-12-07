إحباط انقلاب بألمانيا والقبض على متطرفين قبل الهجوم على البرلمان

تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم، 25 شخصاً من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط للانقلاب وشن هجوم على البرلمان.

كشف التهديد الإرهابي

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إن التحقيقات مع العناصر التي جرى اعتقالها كشفت عمق التهديد الإرهابي في الداخل وإن القانون سيطبق بحزم ضد العناصر المتطرفة.

وذكرت تقارير ألمانية أن الأسلحة المضبوطة مع المعتقلين يتم استخدامها في الجيش الألماني، فيما جرى اعتقال نائبة سابقة من حزب البديل الألماني ومواطنين روس ضمن حملة الاعتقالات والمداهمات، حسب “العربية”.

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«مواطنو الرايخ» لا يعترفون بجمهورية ألمانيا

وقال المدعون الألمان، في بيان، إن أفراداً ينتمون إلى حركة “رايخسبرجر” أو “مواطني الرايخ” يشتبه في قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة.

وأجرت الشرطة الألمانية، حسب البيان، عمليات تفتيش في 11 من أصل 16 ولاية ألمانية بحق أعضاء هذه الحركة التي ترفض دستور ألمانيا ما بعد الحرب وتدعو للإطاحة بالحكومة.

وتشمل المواقع التي تم تفتيشها ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية “كيه. إس. كيه” في بلدة كالو جنوب غربي البلاد. وكانت هذه الوحدة قد خضعت في السابق لتدقيق بشأن مزاعم انتماء بعض جنودها لليمين المتطرف، حسب وسائل إعلام ألمانية.