مع زيادة الظواهر الجوية.. رقم مخيف لعدد ضحايا البرق في الهند

تواصل – وكالات:

سجلت الهند قفزة كبيرة في الظواهر الجوية، مثل موجات الحر وصواعق البرق هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات المترتبة على ذلك إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، فيما يعزو العلماء سبب ذلك إلى تغير المناخ.

وقالت وزارة علوم الأرض في تقرير رفعته إلى البرلمان، إن موجات الحر زادت إلى ثمانية أمثال وبلغ عددها 27، وإن صواعق البرق قفزت لأكثر من 111 مثلاً وتسببت في مقتل 907 أشخاص.

وزادت العواصف الرعدية أيضًا لأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 240، وفقًا لوكالة “رويترز”.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. البرق يضيء سماء محافظة الليث

2183 حالة وفاة هذا العام

وتسببت هذه الأحداث حتى الشهر الماضي في 2183 حالة وفاة هذا العام، وهو أكبر عدد منذ عام 2019 الذي سجلت فيه السلطات 3017 وفاة.

وأظهرت البيانات أن البرق والفيضانات والأمطار الغزيرة مسؤولة عن 78 بالمئة من هذه الوفيات خلال السنة الحالية.

اقرأ أيضًا:

7 نصائح مهمة عند مشاهدة صاعقة أو ظهور الرعد والبرق

أكثر من 166 ألف ضحية لموجات الحر

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 166 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب موجات الحر على مستوى العالم في الفترة من 1998 حتى 2017.

وتعرضت باكستان، الجارة الغربية للهند، لفيضانات مدمرة هذا العام غطت ثلث البلاد، وأودت بحياة أكثر من 1500.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب