لخدمة 160 ألف مشترك.. «غرفة جدة» تُطلق 10 خدمات جديدة عبر منصتها الإلكترونية

تواصل – واس:

في إطار مشروع التحول الرقمي، أعلنت الغرفة التجارية بجدة أنها أطلقت اليوم 10 خدمات إلكترونية جديدة تستهدف مجتمع الأعمال، ودعم مختلف الأنشطة الاستثمارية.

الخدمات تستهدف 160 ألف مشترك

وأوضحت أن الخدمات تأتي سعيًا من الأمانة العامة لتطوير الأعمال والإجراءات لخدمة أكثر من 160 ألف مشترك، حيث تتركز هذه الخدمات الإلكترونية النوعية في:

1 – خدمة طلب التحكيم.

2 – طلب التوفيق في الخلافات التجارية.

3 – طلب الاستشارات القانونية.

4 – خدمة تسجيل الأسر المنتجة.

5 – تسجيل رواد الأعمال.

6 – تسجيل مشاركة التطوع.

7 – تسجيل مبادرة مجتمعية.

8 – تسجيل الموردين.

9 – طلب التدريب الأكاديمي بغرفة جدة.

10 – طلب التوظيف، إلى جانب خدمة تقديم مزايا وعروض لغرفة جدة.

ومن خلال الاعتماد الكلي على استخدام الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية، أوضحت الغرفة أن استحداث مثل هذه الخدمات الإلكترونية هو لضمان تقديم خدمات متميزة تسهل وتختصر الوقت أمام العملاء.

تطوير الخدمات الرقمية

وأكدت أنها ماضية خلال الفترة القادمة في إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى تحقيقاً للهدف الإستراتيجي للغرفة تطوير الخدمات الرقمية وبناء قواعد البيانات، وذلك مراعاة لتجربة المستخدم ورحلة العميل بتوظيف أحدث التقنيات بمقاييس جودة مرتفعة لتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال.

إنجازات عديدة في مجال التحول الرقمي

وأضاف أنها حققت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة في مجال التحول الرقمي شملت تطوير الأنظمة والبنية التحتية للغرفة عبر تنفيذ حزمة من المشاريع منها:

1 – المنصة الإلكتروني.

2 – نظام مركز خدمة العملاء.

3 – نظام تخطيط وإدارة الموارد.

4 – التحول للمعاملات الإلكترونية.

5 – السحابة الإلكترونية.

6 – المنصة الموحدة للخدمات الإلكترونية.

7 – نظام استطلاعات الرأي الإلكتروني.

8 – خدمات الشبكات وتحسين جودة خدمة الإنترنت للأنظمة وداخل مرافق الغرفة.

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