الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحاملي الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «معادن» في عدة مدن
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لحاملي الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «معادن» في عدة مدن

لحاملي الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «معادن» في عدة مدن

لحاملي الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «معادن» في عدة مدن
٠٥:٠٣:٥٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة للسعوديين، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة.

والوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

-أخصائي رئيسي ، تخطيط الأعمال والأداء.
-تعاوني ، متدرب.
-أخصائي رئيسي ، تخطيط الأعمال والأداء.
-تحكم ، موارد السيارات.
-عامل إعادة التدوير.
-فني كهربائي رئيسي.
-مدير التوثيق.
-أخصائي مشتريات تعاوني.
-وغيرها …

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طريقة التقديم

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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