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بالفيديو.. تفاصيل الاتفاقات بين «أكوا باور» وشركات صينية
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بالفيديو.. تفاصيل الاتفاقات بين «أكوا باور» وشركات صينية

بالفيديو.. تفاصيل الاتفاقات بين «أكوا باور» وشركات صينية

بالفيديو.. تفاصيل الاتفاقات بين «أكوا باور» وشركات صينية
٠٤:٥٩:٥٢ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة “أكوا باور” عبدالحميد المهيدب، أن الشركة وقعت اتفاقيات مع شركات صينية في مختلف المجالات.

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الاتفاقات بين أكوا باور وشركات صينية

وقال في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “وقّعنا عدة عقود مع شركات صينية مع بنوك استثمارية، وكذلك مقاولين صينيين، وعدد من شركات التصينع، سواء في الخلايا الكهروضوئية، أو في المراوح “وينتر باينز” في مجال التصنيع في الصين.

وشهدت الرياض، اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات سعودية وشركات صينية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات والرقميات.

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خمس اتفاقات مختلفة

وكان أبرزها مع شركة هواوي الصينية، وأربع اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركة أكوا باور، وشركة رؤية للصناعة.

كما تضمنت الاتفاقات، مجالات السيارات الكهربائية، بين شركة أوج للطاقة السعودية وشركة صينية تستهدف فتح مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الشرقية في العامين المقبلين.

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