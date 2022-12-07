الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لليوم الثاني.. تراجع أسعار النفط بشكل قوي و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل
بمشاركة الصين.. استثمار أكثر من 80 مليار ريال في مدينة جازان للصناعات التحويلية
بحضور وزير البيئة.. “الغطاء النباتي” و”إيليون” الصينية توقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي لتوطين تقنيات التشجير
لأكثر من 8 عقود.. المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط (فيديو)
بالفيديو.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والصينية في هذه المجالات
الرئيس الإيراني يتراجع أمام انتفاضة الشباب ويفاجئ الجميع بهذا التصريح

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لليوم الثاني.. تراجع أسعار النفط بشكل قوي و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل

لليوم الثاني.. تراجع أسعار النفط بشكل قوي و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل

لليوم الثاني.. تراجع أسعار النفط بشكل قوي و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل
٠٤:٤٧:٥٠ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط الخام بشكل قوي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، وسط تزايد المخاوف لدى المستثمرين حيال ضعف الطلب العالمي على النفط الخام، بفعل الركود الاقتصادي المحتمل وبخاصة داخل الولايات المتحدة.

هبوط عقود خام برنت

وهبطت عقود خام برنت الفورية بنحو 0.47% وسجلت حوالي 79.83 دولار للبرميل، كما سجلت عقود الخام الأمريكي الفورية انخفاضات بنحو 0.20% ووصلت إلى 74.64 دولار للبرميل.

وابتعد المستثمرون عن النفط الخام، في ظل تزايد التوقعات بحدوث زيادات مرتفعة أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية، نظرًا لإيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أسعار النفط عالميا النفط برنت خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
انفجار ضخم يهز مدينة خيرسون الأوكرانية (فيديو)

انفجار ضخم يهز مدينة خيرسون الأوكرانية (فيديو)

١٢:٢٥ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر 243 وظيفة.. رابط التقديم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر 243 وظيفة.. رابط التقديم

١٠:٠٢ ص، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
عسير.. وفاة آسيوي بعد سقوط مُعِدته بمنحدر صخري وعر (صور)

عسير.. وفاة آسيوي بعد سقوط مُعِدته بمنحدر صخري وعر (صور)

٠٦:٢٨ م، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠١٦
”دار الشيماء ” تُكرم 36 خاتمة للقرآن الكريم

”دار الشيماء ” تُكرم 36 خاتمة للقرآن الكريم

٠١:٢٨ ص، السبت، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *