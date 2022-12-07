لليوم الثاني.. تراجع أسعار النفط بشكل قوي و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل

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تراجعت أسعار النفط الخام بشكل قوي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، وسط تزايد المخاوف لدى المستثمرين حيال ضعف الطلب العالمي على النفط الخام، بفعل الركود الاقتصادي المحتمل وبخاصة داخل الولايات المتحدة.

هبوط عقود خام برنت

وهبطت عقود خام برنت الفورية بنحو 0.47% وسجلت حوالي 79.83 دولار للبرميل، كما سجلت عقود الخام الأمريكي الفورية انخفاضات بنحو 0.20% ووصلت إلى 74.64 دولار للبرميل.

وابتعد المستثمرون عن النفط الخام، في ظل تزايد التوقعات بحدوث زيادات مرتفعة أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية، نظرًا لإيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر.

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