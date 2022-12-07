الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لأكثر من 8 عقود.. المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط (فيديو)
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لأكثر من 8 عقود.. المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط (فيديو)

لأكثر من 8 عقود.. المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط (فيديو)

لأكثر من 8 عقود.. المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط (فيديو)
٠٤:٣٧:٢٢ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لقناة “الإخبارية” عن شكل العلاقة بين المملكة والصين في ظل زيارة الرئيس الصيني حاليًا، لافتًا إلى أن المملكة أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا وهي المورد الرئيس للنفط الخام إلى الصين.

وأضاف: تمتد العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى أكثر من 8 عقود عبر علاقات تجارية واستقبال الحجاج الصينين وصولاً إلى شكلها الرسمي في 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء.

اللجنة المشتركة رفيعة المستوى

وأوضح أن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى التي انطلقت في عام 2016 برئاسة فخامة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كتبت رؤية البلدين، حيث ترتكز المملكة على رؤية 2030 ومبادرة الصين “الحزام والطريق” وما تحدثانه من تطورات في العلاقات السعودية الصينية.

وأشار إلى أن المملكة هي الوجهة الأولى للاستثمارات الصينية، وهناك اتفاق سياسي على تحقيق الأمن والاستقرار، مضيفًا: هناك مبادئ تجمع الرياض وبكين وهناك مصالح مشتركة وشراكة إستراتيجة قائمة على الاحترام المتبادل، وزيارة الرئيس الصيني تؤكد أن هناك علاقة قوية تربط البلدين تنمويًا وسياسيًا وثقافيًا.

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