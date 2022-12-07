بالفيديو.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والصينية في هذه المجالات

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شهدت الرياض، اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات سعودية وشركات صينية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات والرقميات.

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خمس اتفاقات مختلفة

وكان أبرزها مع شركة هواوي الصينية، وأربع اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركة أكوا باور، وشركة رؤية للصناعة.

كما تضمنت الاتفاقات، مجالات السيارات الكهربائية، بين شركة أوج للطاقة السعودية وشركة صينية تستهدف فتح مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الشرقية في العامين المقبلين.

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اتفاقات بقيمة 110 مليارات ريال

وعلى هامش القمة السعودية الصينية، من المرتقب أن توقع المملكة والصين أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال (ما يعادل 29.3 مليار دولار).

وعلى هامش القمة الثنائية سيوقع البلدان أيضًا وثيقة الشراكة الإستراتيجية، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق.

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توقيع 20 اتفاقية بقيمة 110 مليارات ريال على هامش القمة السعودية الصينية