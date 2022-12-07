الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لأكثر من 8 عقود.. المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط (فيديو)
بالفيديو.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والصينية في هذه المجالات
الرئيس الإيراني يتراجع أمام انتفاضة الشباب ويفاجئ الجميع بهذا التصريح
«الحياة القطرية» توضح حقيقة هروب «نمر» بمحافظة النماص
روبوت ينقذ مريضًا.. أزال ورمًا سرطانيًا من حلقه
مفاجأة علمية.. هل يمكن أن تكون البطاطس علاجًا للسرطان؟

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

بالفيديو.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والصينية في هذه المجالات

بالفيديو.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والصينية في هذه المجالات

بالفيديو.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والصينية في هذه المجالات
٠٤:٢٨:١٤ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الرياض، اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات سعودية وشركات صينية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات والرقميات.

اقرأ أيضًا:

سفير الصين بالمملكة يكشف أهم الموضوعات المطروحة في القمم «الصينية – الخليجية»

خمس اتفاقات مختلفة

وكان أبرزها مع شركة هواوي الصينية، وأربع اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركة أكوا باور، وشركة رؤية للصناعة.

كما تضمنت الاتفاقات، مجالات السيارات الكهربائية، بين شركة أوج للطاقة السعودية وشركة صينية تستهدف فتح مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الشرقية في العامين المقبلين.

اقرأ أيصًا:

دبلوماسي : الثقافة الشعبية رسخت للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين المملكة والصين

اتفاقات بقيمة 110 مليارات ريال

وعلى هامش القمة السعودية الصينية، من المرتقب أن توقع المملكة والصين أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال (ما يعادل 29.3 مليار دولار).

وعلى هامش القمة الثنائية سيوقع البلدان أيضًا وثيقة الشراكة الإستراتيجية، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين.. رئيس جمهورية الصين الشعبية يزور المملكة

30 قائدًا يشاركون في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»

غدًا.. 3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني بالمملكة

توقيع 20 اتفاقية بقيمة 110 مليارات ريال على هامش القمة السعودية الصينية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار القمة السعودية الصينية أخبار قمة الرياض الرئيس الصيني السعودية الصين خادم الحرمين الشريفين شى جين بينج قمة الرياض الخليجية الصينية قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية قمة الرياض العربية الصينية قمة سعودية صينية

مواد ذات صلة

المزيد
بـ700 ألف منتج.. وزير التجارة يدشن تطبيق «تخفيضات» (صور)

بـ700 ألف منتج.. وزير التجارة يدشن تطبيق «تخفيضات» (صور)

٠٢:٢٢ م، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠١٧
16 مفاعلاً نووياً تدخل الخدمة بالمملكة 2030م

16 مفاعلاً نووياً تدخل الخدمة بالمملكة 2030م

٠٤:٢٨ م، الخميس، ١٥ مارس ٢٠١٢
فقدت 34 مليار ريال.. «الأحمري»: مزاد جدة لا علاقة له بانهيار الصفقات العقارية

فقدت 34 مليار ريال.. «الأحمري»: مزاد جدة لا علاقة له بانهيار الصفقات العقارية

٠٢:٤٤ م، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦
سوق الأسهم تسجل تراجعاً بـ 30 نقطة  

سوق الأسهم تسجل تراجعاً بـ 30 نقطة  

٠٦:١٧ م، الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *