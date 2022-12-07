خلال نوفمبر.. «التأمينات» تدعم 558 منشأة وتُنفذ 9500 زيارة لمراقبة الالتزام التأميني

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قيامها، وعبر فرق الالتزام التأميني والرقابة، بأكثر من 9500 زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال شهر نوفمبر 2022م.

التأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية

وأوضحت أن هذه الزيارات، تأتي في إطار جهود المؤسسة الرقابية حول التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، لضمان حقوق المشتركين في النظام، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.

3600 زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل

وأضافت أنه خلال الفترة نفسها قامت بأكثر من 3600 زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل، تهدف لنشر الوعي حول نظام التأمينات الاجتماعية، وتعريف أصحاب العمل بمنافع النظام وأبرز المخالفات وطرق تلافيها، كما تهدف هذه الزيارات إلى التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل.

تقديم الدعم لـ 558 منشأة صغيرة ومتوسطة

وبينت المؤسسة أنه تم تقديم الدعم لـ 558 منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة على أصحاب العمل بالتعاون في الإفصاح عن المشتركين حال عودتهم للعمل الخاضع للنظام بعد حصولهم على معاش التقاعد المبكر.

أبرز ملاحظتين تم رصدها من قبل فرق الالتزام

وعن أبرز الملاحظات المرصودة، بينت المؤسسة أن أبرز ملاحظتين تم رصدها من قبل فرق الالتزام التأميني خلال الفترة هي:

1 – عدم الإبلاغ عن الإصابات المهنية في مواعيدها النظامية.

2 – عدم الإفصاح عن تسجيل المشتركين السعوديين على الرغم من مباشرتهم العمل.

عقد أكثر من 30 ورشة خارجية لأصحاب العمل

وأكدت أنه خلال شهر نوفمبر، تم عقد أكثر من 30 ورشة خارجية لأصحاب العمل والمشتركين لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن كافة استفساراتهم والاستماع لملاحظاتهم لتطوير الإجراءات وتسهيلها.

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