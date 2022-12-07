بهذه الطريقة.. نجاح استخلاص «الليثيوم» عالي النقاء من ماء البحر في المملكة

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ابتكر باحثون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” نظامًا جديدًا يمكن من خلاله استخلاص ليثيوم عالي النقاء من ماء البحر.

ونجح الفريق في ابتكار خلية كهروكيميائية، تحتوي على غشاءٍ خزفي من أكسيد تيتانيوم لانثانوم الليثيوم (LITO)، وتشتمل البنية البلورية للغشاء على ثقوبٍ واسعة بما يكفي لتمرير أيونات الليثيوم وحدها، مع منع مرور أيونات الفلزات الأكبر حجمًا.

وقال جين لي، الباحث الذي ابتكر الخلية: “لم يَسبق قط استخدام أغشية أكسيد تيتانيوم لانثانوم الليثيوم لاستخلاص أيونات الليثيوم وزيادة تركيزها”.

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الخلية تشتمل على 3 حجيرات

وتشتمل الخلية على 3 حجيرات إذ يتدفق ماء البحر إلى حجيرة تغذية مركزية، حيث تمر أيونات الليثيوم الموجبة عبر غشاء أكسيد تيتانيوم لانثانوم الليثيوم، لتصل إلى حجيرةٍ جانبية تحتوي على محلولٍ مُنظِّم، وكاثود نحاسي مطلي بالبلاتين والروثينيوم، وفي أثناء ذلك، تغادر الأيونات السالبة غرفة التغذية عبر غشاءٍ قياسي لتبادل الأنيونات، لتصل إلى حجيرة ثالثة تحتوي على محلول كلوريد الصوديوم، وأنود مطلي بالبلاتين والروثينيوم.

اختبر الباحثون فعالية هذا النظام باستخدام ماءٍ من البحر الأحمر، ولاحظوا أن الخلية تُولِّد غاز الهيدروجين عند الكاثود وغاز الكلور عند الأنود عندما يبلغ الجهد الكهربائي 3.25 فولت. يؤدي هذا إلى تحفيز انتقال الليثيوم عبر غشاء أكسيد تيتانيوم لانثانوم الليثيوم، حيث يتراكم في الحجيرة الجانبية.

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