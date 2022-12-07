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«الصحة»: تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة شفاء
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«الصحة»: تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة شفاء
٠٣:١٩:٠٩ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و43 شفاء حالة، وحالة وفاة.

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ 826,009 حالة

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 826,009 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 43 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813,448 حالة، مؤكدة أنه تم تسجيل حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9,477 حالة وفاة.

والثلاثاء، أعلنت الوزارة تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و48 شفاء حالة، وحالتي وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية حالات الشفاء فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة وفيات كورونا

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