«الصحة»: تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة شفاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و43 شفاء حالة، وحالة وفاة.

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ 826,009 حالة

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 826,009 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 43 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813,448 حالة، مؤكدة أنه تم تسجيل حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9,477 حالة وفاة.

والثلاثاء، أعلنت الوزارة تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و48 شفاء حالة، وحالتي وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة