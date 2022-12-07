الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا: القوات المسلحة دمرت أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا بمحور دونيتسك
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روسيا: القوات المسلحة دمرت أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا بمحور دونيتسك

روسيا: القوات المسلحة دمرت أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا بمحور دونيتسك

روسيا: القوات المسلحة دمرت أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا بمحور دونيتسك
٠٣:٢١:٣٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة دمرت أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا في محور «كراسنو- ليمانسكي».

الهجوم في 4 أماكن على محور كوبيانسك

وأوضحت أنها تمكنت من إحباط القوات المسلحة الروسية محاولات القوات الأوكرانية للهجوم في 4 أماكن على محور كوبيانسك، وأنها قصفت نقطة انتشار مؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب، مؤكدة أنه تم القضاء على أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.

وأكد أن قواتها توجه ضربات لمنشآت القيادة العسكرية الأوكرانية بأسلحة دقيقة، مشيرة إلى أن القوات تواصل تحرير دونباس وسيطرت على 7 بلدات في دونيتسك ولوجانسك.

موسكو ستواصل العملية العسكرية بأوكرانيا

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي: إن موسكو ستواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إذا لم تتحقق أهدافها سلميًا، لافتًا إلى أن بلاده أنها مستعدة للتفاوض لإزالة الأسباب الجذرية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور

وأعربت الخارجية الروسية، عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور، وأنه جاري مناقشة المشكلة من خلال شركات التأمين والنقل.

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أن التوصل لاتفاق بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يتوقف على موسكو والأمر يعود إلى كييف ومن يرعونها.

بوتين سيستغل أي هدنة لإعادة تجميع صفوفه

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن القوات الروسية تستهدف الشعب الأوكراني من خلال شن هجمات على البنية التحتية، مؤكدة أن الرئيس الروسي سيستغل أي هدنة لإعادة تجميع صفوفه والعودة للانتقام من أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية بوتين دونيستك روسيا محور كوبيانسك

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