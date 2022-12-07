بريطانيا تستعد لإطلاق أول قمر صناعي في تاريخها

تواصل – وكالات:

تستعد بريطانيا لإطلاق أول قمر صناعي مداري في تاريخها من مطار “كورنوبل” الفضائي في جنوب غربي البلاد.

ومن المقرر أن ينطلق القمر من قاذفة “فيرجن أوربت” المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، في 14 ديسمبر، حسبما غرد كريس بيرجين ، محرر رحلات الفضاء في وكالة “ناسا”، الثلاثاء.

وسيتم حمل الصاروخ على ارتفاع 35 ألف قدم قبل إطلاقه في الفضاء بقوته الخاصة.

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تطوير قدرات الإطلاق الفضائي

وفي 24 مايو 2021، أعلنت الحكومة البريطانية، أن البلاد ستطور قدرات الإطلاق الفضائي. واختيرت مجموعة متنوعة من المواقع، في جميع أنحاء بريطانيا العظمى.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها بريطانيا قدرة الإطلاق الفضائي، لكن ليس بالضرورة داخل حدود البلاد.

ففي أواخر الستينيات من القرن الماضي، طورت المملكة المتحدة القدرة على إطلاق صواريخ “بلاك أرو” من ووميرا في أستراليا. لكن ألغي المشروع في نهاية المطاف بعد عام، بعد قرار وزارة الدفاع باستخدام صاروخ “سكاوت” الأمريكي بدلاً من ذلك.

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إطلاق قمري كيوبساتس

وسيتم نقل قمرين صناعيين صغيرين يعرفان باسم “كيوبساتس” مصممين لمحرك راديو وإشارات (جي بي إس) لبريطانيا، إلى المدار خلال المهمة.

وتعد بريطانيا منتجًا رئيسًا للأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، لكنها اضطرت إلى الاعتماد على مركبات الإطلاق خارج المملكة المتحدة.

قال دان هارت، الرئيس التنفيذي لشركة “فيرجن أوربت”: “العمل مع شركائنا في جميع أنحاء المملكة المتحدة. نبدأ في إنشاء قدرة جديدة تخدم الناس والاقتصاد والاحتياجات الأمنية للمملكة المتحدة”.

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