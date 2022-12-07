الأسهم الأوروبية تتراجع لليوم الثاني على التوالي لهذه الأسباب

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انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم، مجددًا نتيجة لبعض الأمور، من بينها المخاوف المتزايدة من إمكانية حدوث ركود وكذلك قلق المستثمرين من ضخ الأموال.

وبحسب “رويترز”، هبط المؤشر ستوكس الأوروبي 0.2 في المئة، مواصلاً خسائره لليوم الرابع على التوالي بعد أن بدأ يستعيد عافيته بعد هبوطه في أكتوبر.

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تراجع مؤشر شركات 1.4% وهبوط «ستوكس»

وتراجع مؤشر شركات 1.4 في المئة ليقود هبوط المؤشر ستوكس، فيما تراجع مؤشر الطاقة نحو واحد في المئة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 1.4 في المئة. وقفز سهما سانوفي وجلاكسو سميث كلاين 13.8 في المئة و8.1 في المئة على الترتيب.

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