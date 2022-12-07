الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة علمية.. هل يمكن أن تكون البطاطس علاجًا للسرطان؟
بهذه الطريقة.. نجاح استخلاص «الليثيوم» عالي النقاء من ماء البحر في المملكة
خلال نوفمبر.. «التأمينات» تدعم 558 منشأة وتُنفذ 9500 زيارة لمراقبة الالتزام التأميني
الأسهم الأوروبية تتراجع لليوم الثاني على التوالي لهذه الأسباب
خلال أكتوبر.. «الصناعة» تُصدر 21 رخصة تعدينية جديدة
بريطانيا تستعد لإطلاق أول قمر صناعي في تاريخها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«عقارات الدولة» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)

«عقارات الدولة» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)

«عقارات الدولة» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)
٠٢:٥٢:٢٢ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للتقدم على المشروع، ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل، نهاية عمل يوم الخميس 4 رجب 1444هـ، الموافق 26 يناير 2023م، بناءً على طلبات العديد من المستثمرين لتمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للحاجة للتجهيز والتقديم على مشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة.

4 مقومات استثمارية للمشروع

ويتميز المشروع بالعديد من المقومات الاستثمارية، ومنها:

  • موقعه الجغرافي حيث يبعد 300 متر تقريبًا عن المسجد الحرام، جنوب مشروع وقف الملك عبد العزيز (برج الساعة).
  • تبلغ مساحة أرض المشروع 167 ألف متر مربع.
  • تبلغ المدة الاستثمارية 25 سنة.
  • سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل (محطّة للحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندق أربعة نجوم يضم 400 غرفة).

وتدعو الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة الراغبين بالتقدم على المشروع، زيارة موقع الهيئة الالكتروني ، لتحميل وثيقة طلب التأهيل، علماً أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023م.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الاستثمار المستثمرين عقارات الدولة مشروع النقل

مواد ذات صلة

المزيد
‏عودة الحركة التشغيلية في الصالة الشمالية لـ«مطار المؤسس»

‏عودة الحركة التشغيلية في الصالة الشمالية لـ«مطار المؤسس»

٠٦:٣٧ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠١٧
بالصور.. إنهاء إضراب 200 عامل نظافة في عنيزة

بالصور.. إنهاء إضراب 200 عامل نظافة في عنيزة

٠١:١٨ ص، الجمعة، ١١ ديسمبر ٢٠١٥
وزير المالية يوثِّق حسابه على «تويتر».. ويشكر خادم الحرمين في أولى تغريداته

وزير المالية يوثِّق حسابه على «تويتر».. ويشكر خادم الحرمين في أولى تغريداته

٠٨:٢٨ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٦
وزير الخارجية الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي

وزير الخارجية الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي

٠٤:٢٩ م، الأحد، ١٥ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *