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شركات التكنولوجيا تخسر 400 مليار دولار في 2022.. والكشف عن السبب

شركات التكنولوجيا تخسر 400 مليار دولار في 2022.. والكشف عن السبب

شركات التكنولوجيا تخسر 400 مليار دولار في 2022.. والكشف عن السبب
٠٢:٥٤:٢٣ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

خسرت شركات التكنولوجيا في أوروبا أكثر من 400 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا العام، لتصبح القيمة الإجمالية لها 2.7 تريليون دولار بعد أن كانت 3.1 تريليون دولار في أواخر 2021.

وكشف تقرير صادر عن شركة أتوميكو، اليوم، أن عام 2022 كان صعبًا بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، حيث تعرضت شركات التكنولوجيا ذات القيمة العالية لضغوط من عدة عوامل عالمية، أبرزها الأزمة الروسية – الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية.

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انخفاض حاد في القيمة السوقية لبعض الشركات

وشهدت بعض الشركات انخفاضًا حادًا في قيمتها السوقية، حيث انخفض تقييم شركة “كلارنا” السويدية، المتخصصة في “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، 85 في المئة من 45.6 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة الأوروبية إلى 85 مليار دولار هذا العام، وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 18 في المئة عن العام الماضي.

كما شهد هذا العام أيضًا تراجع المستثمرين الأجانب إلى حد كبير. وانخفض عدد المستثمرين الأمريكيين النشطين في “الجولات الضخمة” البالغة 100 مليون دولار أو أكثر بنسبة 22 في المئة عن العام الماضي.

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