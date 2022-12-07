شاهد.. تساقط الأمطار مع جريان سيل عرجاء شمال الدوادمي بالرياض

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نتيجة كميات الأمطار المتساقطة اليوم جريت السيول والأودية على عرجاء شمال محافظو الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت عرجاء شمال الدوادمي بالرياض، لجريان السيول نتيجة الأمطرا الغزيرة التي تتساقط على المنطقة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على بعض المناطق

ومع استمرار الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة، تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار غزيرة وجريان السيول وسط أجواء باردة وطقس متقلب وهبوب رياح نشطة تؤثر أحيانًا على مستوى الرؤية.

موجة برد متوسطة القوة على بعض المناطق

فيما كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام «المربعانية» وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء، حيث يوافق دخول هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي المناطق الغربية والشرقية للمملكة، وأنه يتوقع بداية موجة برد نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم والرياض.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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