إصابة 155 شخصًا في حادث تصادم قطارين شمال شرق إسبانيا

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم، إصابة 155 شخصًا إثر تصادم قطارين في محطة «مونتكادا إي ريكساك مانريسا» بمدينة برشلونة شمال شرقي البلاد.

إصابة 155 راكبًا أغلبهم بجروح طفيفة.

وحسب «سبوتنيك»، فقد أكدت فرق الحماية المدنية أن تصادم قطارين في محطة «مونتكادا إي ريكساك» الكنالونية، أسفر عن إصابة 155 راكبًا أغلبهم بجروح طفيفة.

اصطدم قطار ركاب متجه إلى برشلونة بآخر

وأوضحت أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب متجه إلى برشلونة بآخر من الخلف أثناء مروره عبر محطة برشلونة.

فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث

وأكدت أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنه تم إخلاء القطارين في أقل من نصف ساعة ولم يُحاصر أحد في العربات.

من نقل 3 أشخاص إلى المراكز الطبية

وقالت خدمات الطوارئ في كاتالونيا: إنه لم يتم اعتبار أي من الركاب مصابين بجروح خطيرة ولم يدل المسؤولون بمزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات، مؤكدة أنه تم نقل 3 أشخاص إلى المراكز الطبية.