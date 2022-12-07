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تعرّف على الخدمات المساندة لخدمات الرّخص التجارية المقدّمة عبر «بلدي»
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تعرّف على الخدمات المساندة لخدمات الرّخص التجارية المقدّمة عبر «بلدي»

تعرّف على الخدمات المساندة لخدمات الرّخص التجارية المقدّمة عبر «بلدي»

تعرّف على الخدمات المساندة لخدمات الرّخص التجارية المقدّمة عبر «بلدي»
٠١:٥٩:٥٠ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت منصة “بلدي” أنفوجراف توضيحي للخدمات المساندة للرخص التجاري وهي مجموعة من الخدمات التي تمكّن العملاء من الحصول على الدعم الذاتي مجانا عبر منصة بلدي وتشمل ما يلي:

1- اعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية.

2- اعتماد إضافة الرخصة التجارية القديمة.

3- اعتراض على إيقاف رخصة تجارية.

4- اعتراض على رخصة تجارية ملغاة.

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كيف يمكن الحصول على الخدمة؟

1- الدخول إلى منصة بلدي.

2- اختبار خدمات الرخص التجارية من قائمة (خدمات بلدي).

3- تعبئة البيانات المطلوبة.

4- تحديد الخدمة.

5- إرسال الطلب.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عدد المستفيدين من خدمات منصة بلدي بلغ 2548873 مستفيدًا.

وأضافت الوزارة في إفادة لصحيفة “الاقتصادية”، أن عدد الرخص التجارية الصادرة من منصة خدمات بلدي، وصل إلى 1310243 رخصة.

وأوضحت أن الخدمات التي تمت الاستفادة منها تنوعت ما بين تجديد رخصة نشاط تجاري، إذ تمكن الخدمة تعزيز استمرارية العمل التجاري وتجديد الرخصة، وتعديل بيانات الرخصة.

نبذة عن منصة بلدي

ومنصة بلدي هي احدى المنصات المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة، وتم تطوير منصة بلدي بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة، لتكون البوابة الوطنية التي تدعم المجتمع البلدي.

وتقدم هذه المنصة ثلاث خدمات رئيسة، الخدمات التفاعلية، والخدمات الالكترونية، والخدمات المعلوماتية، وسنتطرق لاحقًا للحديث عن كل خدمة على حدى.

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